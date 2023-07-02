Алькарас: ожидания от Уимблдона высоки, но для меня главный фаворит — Джокович

Первая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас поделился мнением о своей готовности к Уимблдону, а также назвал действующего чемпиона турнира, серба Новака Джоковича главным фаворитом соревнований в этом году.
«Первый титул на траве в Лондоне? Я начинал играть на том турнире без надежды на победу, но сумел победить. Я чувствую себя прекрасно, играю на очень высоком уровне. Моя уверенность в выступлениях на траве сильно возросла. Чувствую себя великолепно: всю эту неделю работал, чтобы избавиться от боли, которую испытывал в финале Лондона. Думаю, я готов стартовать на Уимблдоне.
Я приехал на Уимблдон с большой уверенностью и думаю, что могу добиться здесь высоких результатов. Но для меня главный фаворит — Новак Джокович, это очевидно. Тем не менее, мои ожидания очень высоки. Думаю, я могу оказать давление на других теннисистов — и даже на Новака. Но пока всё, что я могу сказать: чувствую себя очень уверенно и готов творить здесь хорошие вещи», — сказал теннисист на пресс-конференции.
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