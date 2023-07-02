Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Владимир Камельзон оценил шансы российских теннисистов на Уимблдоне

Владимир Камельзон оценил шансы российских теннисистов на Уимблдоне
Комментарии

Главный тренер сборных команд России и член правления Федерации тенниса России Владимир Камельзон оценил шансы российских теннисистов на Уимблдоне, который стартует завтра, 3 июля.

«Уимблдон — турнир особого значения! Самый сложный «Большой шлем» из всех четырёх, потому что проводится на траве. Приспособиться к этому покрытию гораздо сложнее, чем ко всем остальным.

Сложно сейчас выделить кого-то фаворитом — всё очень непредсказуемо. Нам стоит ждать сюрпризов по ходу всего турнира. Могу с уверенностью сказать, что все российские теннисисты полностью готовы к Уимблдону. У всх естьшансы на успех! Готовность Медведева? Сложно сказать. Я не видел его матчи на прошлых травяных турнирах. Многое будет зависеть от стартовых игр. Очень важно уверенно вкатиться в первую неделю», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Материалы по теме
Медведев и другие россияне вернулись спустя два года! 10 причин следить за Уимблдоном-2023
Медведев и другие россияне вернулись спустя два года! 10 причин следить за Уимблдоном-2023
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023