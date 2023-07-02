Главный тренер сборных команд России и член правления Федерации тенниса России Владимир Камельзон оценил шансы российских теннисистов на Уимблдоне, который стартует завтра, 3 июля.

«Уимблдон — турнир особого значения! Самый сложный «Большой шлем» из всех четырёх, потому что проводится на траве. Приспособиться к этому покрытию гораздо сложнее, чем ко всем остальным.

Сложно сейчас выделить кого-то фаворитом — всё очень непредсказуемо. Нам стоит ждать сюрпризов по ходу всего турнира. Могу с уверенностью сказать, что все российские теннисисты полностью готовы к Уимблдону. У всх естьшансы на успех! Готовность Медведева? Сложно сказать. Я не видел его матчи на прошлых травяных турнирах. Многое будет зависеть от стартовых игр. Очень важно уверенно вкатиться в первую неделю», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.