Рыбакина — о тренировках после болезни на «Ролан Гаррос»: мы сделали максимум возможного

Действующая чемпионка Уимблдона, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, как готовилась к травяному «Шлему» в этом году после болезни, которую спортсменка перенесла на «Ролан Гаррос».

«Мы хорошо подготовились, но всё же получилось не то количество часов и работы, которое хотелось. Однако в целом мы сделали максимум возможного. После «Ролан Гаррос» было нелегко. Неделю я ничего не делала, а затем постепенно начала тренироваться. Было трудно, но всё равно получилась хорошая подготовка.

У меня аллергия. Хуже всего чувствую себя весь май. Как и все, принимаю антигистаминные препараты. А вирус я подхватила потому, что в тот период ослаб иммунитет. Это был просто вирус, я мало что могла сделать. Но организм должен был восстановиться сам, поэтому потребовалось много времени», — рассказала теннисистка на пресс-конференции перед стартом Уимблдона.