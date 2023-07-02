Синнер: молодые теннисисты должны понять, как в 36 лет быть в такой же форме, как Джокович

Итальянский теннисист Янник Синнер восхитился физической формой 23-кратного победителя турниров «Большого шлема» из Сербии Новака Джоковича в преддверии старта Уимблдона, главным фаворитом которого серб является.

«Мы, молодые теннисисты, должны понять, как достичь 36 или 37 лет и иметь физическую форму Новака. Очень интересно смотреть, насколько хорошо он справляется. Выиграть так много «Шлемов», но также и других крупных турниров — это невероятно. Нам нужно быть физически готовыми, потому что он может играть даже пять часов в матче: я рад, что он здесь, чтобы узнать от него что-то большее», — приводит слова Синнера издание Ubitennis.

Янник Синнер стартует в первом круге Уимблдона в матче с аргентинцем Хуаном Мануэлем Серундоло. В 2022 году итальянец дошёл до четвертьфинала турнира, в котором проиграл Новаку Джоковичу.