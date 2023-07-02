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Андрей Ольховский объяснил, почему не считает Медведева фаворитом предстоящего Уимблдона

Андрей Ольховский объяснил, почему не считает Медведева фаворитом предстоящего Уимблдона
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Советский и российский теннисист Андрей Ольховский объяснил, почему он не считает россиянина Даниила Медведева, третью ракетку мира, фаворитом Уимблдона, стартующего завтра, 3 июля.

«С нетерпением жду предстоящий Уимблдон! Хочется увидеть множество интересных и захватывающих матчей на высочайшем уровне.

Я бы не назвал Медведева явным фаворитом турнира. Хоть сетка у него неплохая. Но второй круг будет очень непростой — там придётся сыграть против Маннарино. Почему не считали фаворитом? У Даниила ещё не было громких побед на траве. На Уимблдоне его максимум — это четвёртый круг. Лично для меня есть два основных фаворита — Джокович и Алькарас.

Очень надеюсь, что все наши ребята на предстоящей неделе покажут отличные результаты. Перспективы для этого есть у всех. Рублёв совсем недавно играл финал турнира в Галле — там шикарно себя проявил. Андрей находится в хорошей форме. Посмотрим, как всё сложится», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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