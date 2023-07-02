Норри: Джокович заставляет тебя чувствовать, что ты должен играть почти идеально

Британский теннисист Кэмерон Норри поделился мнением о матчах с сербом Новаком Джоковичем. Напомним, в полуфинале Уимблдона 2022 года британец в четырёх сетах проиграл именно Джоковичу.

«Думаю, он всегда старается играть так же, как в том матче. Я играл великолепно, делал всё хорошо, но всё пошло не так на подаче Новака во втором сете. В таким моменты понимаешь, что должен продолжать играть на высоком уровне, а я немного сбавил темп, чем Джокович и воспользовался. С того момента он действительно стал играть ещё лучше и поддерживал темп на очень высоком уровне, а я немного сдал. Вот и вся разница.

Он может найти выход в любом матче, в котором чувствует себя хорошо. Он постоянно прогрессирует, и его действительно очень сложно победить в пятисетовиках. Джокович делает [для соперников] даже простые удары сложными, он заставляет тебя чувствовать, что ты должен играть почти идеально.

В таких матчах с ним можно многому научиться. Он играет на очень высоком уровне. Я очень уважаю его теннис, особенно на этом покрытии», — сказал Норри на пресс-конференции перед стартом Уимблдона.