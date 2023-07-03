Уимблдон–2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 3 июля

Сегодня, 3 июля, состоится первый день Уимблдона. Пройдут стартовые матчи первого круга соревнований. В первом запуске сыграет россиянка Вероника Кудерметова: её матч с эстонкой Кайей Канепи пройдёт на корте №18 и начнётся около 13:00 по московскому времени. Приблизительно в 16:30 на том же корте вступит в борьбу Дарья Касаткина, которая встретится с американкой Каролин Доулхайд. Также сегодня свои матчи первого круга проведут россиянки Камилла Рахимова и Людмила Самсонова.

Самый ожидаемый матч среди иностранных спортсменок проведут на центральном корте Уимблдона в первом круге американка Винус Уильямс и украинка Элина Свитолина.

Уимблдон. Расписание матчей, 3 июля. Женщины

Центральный корт. Второй запуск

Около 17:30 Винус Уильямс (США) — Элина Свитолина (Украина)

Корт №1. Первый и третий запуски

15:00 Ига Свёнтек (Польша) — Чжу Линь (Китай)

Около 18:30 Софья Кенин (США) — Кори Гауфф (США)

Корт №3. Второй запуск

Около 15:00 Кэти Волынец (США) — Каролин Гарсия (Франция)

Корт №18. Первый и третий запуск

13:00 Вероника Кудерметова (Россия) — Кайя Канепи (Эстония)

Около 16:30 Дарья Касаткина (Россия) — Кэролайн Доулхайд (США)

Корт №10. Первый запуск

13:00 Камилла Рахимова (Россия) — Кристина Бушкэ (Испания)

Корт №15. Четвёртый запуск

Около 19:30 Анетт Контавейт (Эстония) — Лукреция Стефанини (Италия)

Корт №17. Первый запуск

13:00 Людмила Самсонова (Россия) — Ана Богдан (Румыния)