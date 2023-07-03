Уимблдон–2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 3 июля

Сегодня, 3 июля, состоится первый день Уимблдона. Пройдут стартовые матчи первого круга соревнований. В первом запуске сыграет россиянка Вероника Кудерметова: её матч с эстонкой Кайей Канепи пройдёт на корте №18 и начнётся около 13:00 по московскому времени. Приблизительно в 16:30 на том же корте вступит в борьбу Дарья Касаткина, которая встретится с американкой Каролин Доулхайд. Также сегодня свои матчи первого круга проведут россиянки Камилла Рахимова и Людмила Самсонова.
Самый ожидаемый матч среди иностранных спортсменок проведут на центральном корте Уимблдона в первом круге американка Винус Уильямс и украинка Элина Свитолина.
Уимблдон. Расписание матчей, 3 июля. Женщины
Центральный корт. Второй запуск
Около 17:30 Винус Уильямс (США) — Элина Свитолина (Украина)
Корт №1. Первый и третий запуски
15:00 Ига Свёнтек (Польша) — Чжу Линь (Китай)
Около 18:30 Софья Кенин (США) — Кори Гауфф (США)
Корт №3. Второй запуск
Около 15:00 Кэти Волынец (США) — Каролин Гарсия (Франция)
Корт №18. Первый и третий запуск
13:00 Вероника Кудерметова (Россия) — Кайя Канепи (Эстония)
Около 16:30 Дарья Касаткина (Россия) — Кэролайн Доулхайд (США)
Корт №10. Первый запуск
13:00 Камилла Рахимова (Россия) — Кристина Бушкэ (Испания)
Корт №15. Четвёртый запуск
Около 19:30 Анетт Контавейт (Эстония) — Лукреция Стефанини (Италия)
Корт №17. Первый запуск
13:00 Людмила Самсонова (Россия) — Ана Богдан (Румыния)
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