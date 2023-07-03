Рейтинг ATP, 3 июля: Алькарас лидирует, Карацев опустился на три позиции

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде. Испанский теннисист Карлос Алькарас занимает первую строчку рейтинга, 23-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович расположился на втором месте, а замыкает тройку россиянин Даниил Медведев.

Российский теннисист Андрей Рублёв остался на седьмой строчке, Карен Хачанов – на 11-й. Аслан Карацев потерял три строчки в обновлённом рейтинге, опустившись на 50-е место.

Рейтинг ATP. 3 июля:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 7675.

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7595.

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 5890.

4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 4960.

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4670.

6 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4510.

7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 4255.

8 (8). Янник Синнер (Италия) — 3345.

9 (9). Тэйлор Фритц (США) — 3310.

10 (10). Фрэнсис Тиафо (США) — 3085.

11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 3035…

50 (47). Аслан Карацев (Россия) — 888…

92 (94). Роман Сафиуллин (Россия) — 663…

97 (97). Александр Шевченко (Россия) — 623.