Рейтинг ATP, 3 июля: Алькарас лидирует, Карацев опустился на три позиции

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде. Испанский теннисист Карлос Алькарас занимает первую строчку рейтинга, 23-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович расположился на втором месте, а замыкает тройку россиянин Даниил Медведев.
Российский теннисист Андрей Рублёв остался на седьмой строчке, Карен Хачанов – на 11-й. Аслан Карацев потерял три строчки в обновлённом рейтинге, опустившись на 50-е место.
Рейтинг ATP. 3 июля:
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 7675.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7595.
3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 5890.
4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 4960.
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4670.
6 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4510.
7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 4255.
8 (8). Янник Синнер (Италия) — 3345.
9 (9). Тэйлор Фритц (США) — 3310.
10 (10). Фрэнсис Тиафо (США) — 3085.
11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 3035…
50 (47). Аслан Карацев (Россия) — 888…
92 (94). Роман Сафиуллин (Россия) — 663…
97 (97). Александр Шевченко (Россия) — 623.
- 3 июля 2023
-
02:26
-
00:49
-
00:05
- 2 июля 2023
-
23:09
-
22:57
-
22:34
-
22:09
-
21:52
-
21:42
-
21:15
-
21:14
-
20:29
-
19:57
-
19:38
-
19:25
-
19:15
-
19:09
-
18:52
-
18:40
-
18:30
-
17:55
-
17:39
-
17:23
-
15:43
-
15:03
-
14:50
-
14:23
-
13:47
-
12:57
-
12:43
-
12:02
-
10:47
-
08:07
-
07:54
-
07:15