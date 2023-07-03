Энди Маррей допустил, что матчи Уимблдона могут быть сорваны

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей считает, что матчи Уимблдона могут быть сорваны из-за протестов Just Stop Oil.
«Я бы предположил, что здесь, вероятно, что-то произойдёт. Я имею в виду, я согласен с причиной – просто не всегда так они это выражают. Вместо того чтобы бегать по корту, возможно, они могли бы сделать это по-другому.
Не знаю, если бы кто-то выбежал на корт и подошёл к вам, какой была бы ваша реакция на это, потому что вы не знаете, кто это, или что они делают, или почему они это делают. Я не знаю, будут ли они цепляться за сетку или бросать что–нибудь на корт — им нужно быть немного осторожными, подходя слишком близко к теннисистам, у которых в руках ракетки», — приводит слова Маррея The Guardian.
Движение Just Stop Oil выступает за то, чтобы правительство Великобритании прекратило лицензирование и производство новых ископаемых видов топлива.
- 3 июля 2023
-
03:22
-
02:38
-
02:26
-
00:49
-
00:05
- 2 июля 2023
-
23:09
-
22:57
-
22:34
-
22:09
-
21:52
-
21:42
-
21:15
-
21:14
-
20:29
-
19:57
-
19:38
-
19:25
-
19:15
-
19:09
-
18:52
-
18:40
-
18:30
-
17:55
-
17:39
-
17:23
-
15:43
-
15:03
-
14:50
-
14:23
-
13:47
-
12:57
-
12:43
-
12:02
-
10:47
-
08:07