Энди Маррей допустил, что матчи Уимблдона могут быть сорваны

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей считает, что матчи Уимблдона могут быть сорваны из-за протестов Just Stop Oil.

«Я бы предположил, что здесь, вероятно, что-то произойдёт. Я имею в виду, я согласен с причиной – просто не всегда так они это выражают. Вместо того чтобы бегать по корту, возможно, они могли бы сделать это по-другому.

Не знаю, если бы кто-то выбежал на корт и подошёл к вам, какой была бы ваша реакция на это, потому что вы не знаете, кто это, или что они делают, или почему они это делают. Я не знаю, будут ли они цепляться за сетку или бросать что–нибудь на корт — им нужно быть немного осторожными, подходя слишком близко к теннисистам, у которых в руках ракетки», — приводит слова Маррея The Guardian.

Движение Just Stop Oil выступает за то, чтобы правительство Великобритании прекратило лицензирование и производство новых ископаемых видов топлива.