Дарья Касаткина рассказала, как отнеслась к прошлогоднему отстранению от Уимблдона

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, как отнеслась к отстранению с Уимблдона в 2022 году. Напомним, в прошлом году белорусские и российские теннисисты не были допущены на Уимблдон.

«Это было сложно, но, честно говоря, я была просто благодарна, что мы смогли играть во всех других турнирах WTA. Это сложно, потому что вы чувствуете, что вас наказывают за то, чего вы не делали, и с чем не согласны. Однако, они не могут делать исключений», — приводит слова Касаткиной Tennis.com со ссылкой на The Times.

Основные соревнования Уимблдона-2023 пройдут в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. В первом круге турнира Касаткина встретится с представительницей США Кэролайн Доулхайд. Встреча состоится 3 июля.

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