Чемпионская гонка WTA: Касаткина поднялась на семь позиций, Остапенко вошла в топ-10

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисисток в одиночном разряде. Лидерство продолжает удерживать белоруска Арина Соболенко. Следом за ней располагаются полька Ига Свёнтек (2) и представительница Казахстана Елена Рыбакина (3).

Среди российских теннисисток наибольшего прогресса добилась Дарья Касаткина — она поднялась на семь строчек и теперь занимает 14-е место. Елена Остапенко из Латвии вошла в топ-10, улучшив свой результат на две позиции, наибольший скачок произошёл у итальянки Камилы Джорджи, она поднялась на 11 позиций: с 41-го места на 30-е.

Полная версия рейтинга Чемпионской гонки доступна на «Чемпионате».

Чемпионская гонка WTA от 26 июня:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 5675 очков.

2 (2). Ига Свёнтек (Польша) — 5255.

3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4461.

4 (4). Джессика Пегула (США) — 2545.

5 (5). Каролина Мухова (Чехия) — 2140.

6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 2115.

7 (8). Кори Гауфф (США) — 2105.

8 (7) Барбора Крейчикова (Чехия) — 1921.

9 (11). Елена Остапенко (Латвия) — 1846.

10 (9). Белинда Бенчич (Швейцария) – 1800.

11 (10). Вероника Кудерметова (Россия) — 1788.

14 (21). Дарья Касаткина (Россия) — 1519…

20 (18). Анастасия Потапова (Россия) — 1301.

21 (19). Екатерина Александрова (Россия) — 1293…

25 (26). Людмила Самсонова (Россия) — 989…

37 (39). Анна Блинкова (Россия) — 770…

48 (47). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 584…

64 (59). Анна Калинская (Россия) — 483…

65 (61). Элина Аванесян (Россия) — 465…

76 (73). Камилла Рахимова (Россия) — 388…

96 (90). Мирра Андреева (Россия) — 290.