Чемпионская гонка WTA: Касаткина поднялась на семь позиций, Остапенко вошла в топ-10

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисисток в одиночном разряде. Лидерство продолжает удерживать белоруска Арина Соболенко. Следом за ней располагаются полька Ига Свёнтек (2) и представительница Казахстана Елена Рыбакина (3).
Среди российских теннисисток наибольшего прогресса добилась Дарья Касаткина — она поднялась на семь строчек и теперь занимает 14-е место. Елена Остапенко из Латвии вошла в топ-10, улучшив свой результат на две позиции, наибольший скачок произошёл у итальянки Камилы Джорджи, она поднялась на 11 позиций: с 41-го места на 30-е.
Полная версия рейтинга Чемпионской гонки доступна на «Чемпионате».
Чемпионская гонка WTA от 26 июня:
1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 5675 очков.
2 (2). Ига Свёнтек (Польша) — 5255.
3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4461.
4 (4). Джессика Пегула (США) — 2545.
5 (5). Каролина Мухова (Чехия) — 2140.
6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 2115.
7 (8). Кори Гауфф (США) — 2105.
8 (7) Барбора Крейчикова (Чехия) — 1921.
9 (11). Елена Остапенко (Латвия) — 1846.
10 (9). Белинда Бенчич (Швейцария) – 1800.
11 (10). Вероника Кудерметова (Россия) — 1788.
14 (21). Дарья Касаткина (Россия) — 1519…
20 (18). Анастасия Потапова (Россия) — 1301.
21 (19). Екатерина Александрова (Россия) — 1293…
25 (26). Людмила Самсонова (Россия) — 989…
37 (39). Анна Блинкова (Россия) — 770…
48 (47). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 584…
64 (59). Анна Калинская (Россия) — 483…
65 (61). Элина Аванесян (Россия) — 465…
76 (73). Камилла Рахимова (Россия) — 388…
96 (90). Мирра Андреева (Россия) — 290.
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