Вероника Кудерметова — Кайя Канепи: текстовая онлайн-трансляция первого круга Уимблдона

Сегодня, 3 июля, состоится матч первого круга Уимблдона-2023 в Лондоне (Великобритания), в котором 12-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова сыграет с эстонской спортсменкой Кайей Канепи (101-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен первым запуском на корт №18 и начнётся не раньше 13:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Вероника Кудерметова — Кайя Канепи.

Кудерметова и Канепи трижды встречались на корте. В двух матчах победу одержала представительница Эстонии, один раз выиграла Кудерметова. Последняя личная встреча Кудерметовой и Канепи состоялась в 2021 году во втором круге грунтового турнира в Стамбуле. Победу в этой игре одержала россиянка.