Вероника Кудерметова — Кайя Канепи: текстовая онлайн-трансляция первого круга Уимблдона
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Сегодня, 3 июля, состоится матч первого круга Уимблдона-2023 в Лондоне (Великобритания), в котором 12-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова сыграет с эстонской спортсменкой Кайей Канепи (101-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен первым запуском на корт №18 и начнётся не раньше 13:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Вероника Кудерметова — Кайя Канепи.
Уимблдон (ж). 1-й круг
03 июля 2023, понедельник. 13:00 МСК
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
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Кайя Канепи
К. Канепи
Кудерметова и Канепи трижды встречались на корте. В двух матчах победу одержала представительница Эстонии, один раз выиграла Кудерметова. Последняя личная встреча Кудерметовой и Канепи состоялась в 2021 году во втором круге грунтового турнира в Стамбуле. Победу в этой игре одержала россиянка.
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