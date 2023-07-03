Ана Богдан — Людмила Самсонова: текстовая онлайн-трансляция первого круга Уимблдона

Сегодня, 3 июля, состоится матч Уимблдона-2023 в Лондоне (Великобритания), в котором 15-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова сыграет с румынской спортсменкой Аной Богдан (57-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен первым запуском на корт №17 и начнётся не раньше 13:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Ана Богдан — Людмила Самсонова.

Богдан и Самсонова ни разу не встречались друг с другом в личном противостоянии. У российской теннисистки есть четыре титула в одиночном разряде, три из них Самсонова завоевала в 2022 году, один – в 2021-м. У Аны Богдан не было побед в личном зачёте, лучшее место в карьере – 46-е.