Ана Богдан — Людмила Самсонова: текстовая онлайн-трансляция первого круга Уимблдона
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Сегодня, 3 июля, состоится матч Уимблдона-2023 в Лондоне (Великобритания), в котором 15-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова сыграет с румынской спортсменкой Аной Богдан (57-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен первым запуском на корт №17 и начнётся не раньше 13:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Ана Богдан — Людмила Самсонова.
Уимблдон (ж). 1-й круг
03 июля 2023, понедельник. 13:00 МСК
Ана Богдан
А. Богдан
Не начался
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Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Богдан и Самсонова ни разу не встречались друг с другом в личном противостоянии. У российской теннисистки есть четыре титула в одиночном разряде, три из них Самсонова завоевала в 2022 году, один – в 2021-м. У Аны Богдан не было побед в личном зачёте, лучшее место в карьере – 46-е.
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