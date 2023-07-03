Андрей Рублёв — Макс Пёрселл: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга Уимблдона

Сегодня, 3 июля состоится матч первого круга основной стадии Уимблдона-2023, в котором седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сыграет с представителем Австралии Максом Пёрселлом (64-й в рейтинге ATP). Поединок поставлен первым запуском на корте №3 и начнётся примерно в 13:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Макс Пёрселл в первом круге основной сетки соревнований «Большого шлема» в Англии.

Ранее теннисисты ни разу друг с другом не играли. Рублёв сейчас седьмая ракетка мира, а Пёрселл — 64-я. В матче второго круга британского мэйджора победитель данного матча сыграет с лучшим в противостоянии Люка Ван Аш (Франция) — Аслан Карацев (Россия).

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.