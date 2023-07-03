Опубликована сетка Уимблдона в мужском парном разряде, где Карацев сыграет с Альтмайером

Стали известны пары первого круга соревнований Уимблдона-2023 в мужском парном разряде. Единственным представителем России в парном разряде британского мэйджора станет Аслан Карацев (50-я ракетка мира), который выступит вместе с немецким теннисистом Даниэлем Альтмайером (66-й в рейтинге ATP). В матче первого круга они сыграют с первыми сеяными турнира — Весли Колхофом (Нидерланды) и Нилом Скупски (Великобритания).
Второй сеяной оказалась пара Иван Додиг (Хорватия)/Остин Крайчек (США).Также из игроков с высоким рейтингом в одиночном разряде в турнире примут участие пары Томми Пол/Фрэнсис Тиафо (оба — США), Маккензи Макдональд/Бен Шелтон (оба — США), Маркос Гирон (США)/Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды), Стефанос и Петрос Циципасы (оба — Греция), Алехандро Давидович-Фокина (Испания)/Адриан Маннарино (Франция), Танаси Коккинакис/Ник Кирьос (оба — Австралия).
Напомним, действующими победителями Уимблдона в мужском парном разряде являются австралийские теннисисты Мэттью Эбден и Макс Пёрселл.
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