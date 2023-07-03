Сколько россиян смогут пробиться во второй круг Уимблдона?

Сегодня, 3 июля, стартовали соревнования основной стадии Уимблдона-2023. Всего в основной сетке мужского и женского одиночного разряда британского мэйджора примут участие 14 российских теннисистов.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Сколько россиян смогут пробиться во второй круг Уимблдона?»

Напомним, третий сеяный, россиянин Даниил Медведев в первом круге Уимблдона сыграет с британцем Артуром Фери (WC). Александр Шевченко сыграет с Адрианом Маннарино. Андрей Рублёв (7) стартует на турнире матчем с австралийцем Максом Пёрселлом, Роман Сафиуллин сыграет с 20-м сеяным, испанцем Роберто Баутиста-Агутом, а Аслан Карацев — с французом Люка Ван Ашем.

11-я по посеву россиянка Дарья Касаткина в первом круге встретится с американкой Кэролайн Доулхайд, Камилла Рахимова сыграет с испанкой Кристиной Бушкэ (77-я в рейтинге WTA), Людмила Самсонова (15) — с румынкой Аной Богдан (61), Вероника Кудерметова (12) — с эстонкой Кайей Канепи (101). Анастасия Потапова (22) стартует на турнире матчем с квалифаером швейцаркой Селин Наэф, Маргарита Бетова (SR) сыграет с представительницей Словакии Каей Юван (Q), Мирра Андреева встретится с китаянкой Сиюй Ван, Екатерина Александрова (21) — с американкой Эммой Наварро, Анна Блинкова — с немкой Яниной Викмайер (Q).