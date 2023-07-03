Самсонова проиграла первый сет в матче первого круга Уимблдона с Богдан

В эти минуты проходит матч первого круга основной стадии Уимблдона-2023, в котором 15-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова играет с румынской спортсменкой Аной Богдан (57-я в рейтинге WTA). Позади первый сет, который завершился победой румынки со счётом 7:6 (7:1). Общая продолжительность первой партии составила 1 час 1 минуту.

«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Ана Богдан — Людмила Самсонова в первом круге основной сетки соревнований «Большого шлема» в Великобритании.

Богдан и Самсонова ни разу не встречались друг с другом в личном противостоянии. У российской теннисистки есть четыре титула в одиночном разряде, три из них Самсонова завоевала в 2022 году, один – в 2021-м. У Аны Богдан не было побед в личном зачёте, лучшее место в карьере – 46-е.