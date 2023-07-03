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Дарья Касаткина — Кэролайн Доулхайд: онлайн-трансляция матча 1-го круга Уимблдона

Дарья Касаткина — Кэролайн Доулхайд: онлайн-трансляция матча 1-го круга Уимблдона
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Сегодня, 3 июля, состоится матч первого круга основной стадии Уимблдона-2023 в Лондоне (Великобритания), в котором 10-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина сыграет с американской спортсменкой Кэролайн Доулхайд (100-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен третьим запуском на корт №18 и начнётся не раньше 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Дарья Касаткина — Кэролайн Доулхайд.

Уимблдон (ж). 1-й круг
03 июля 2023, понедельник. 17:15 МСК
Дарья Касаткина
10
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Кэролайн Доулхайд
100
США
Кэролайн Доулхайд
К. Доулхайд

Касаткина и Доулхайд ни разу не встречались друг с другом в личном противостоянии. У российской теннисистки есть шесть титулов в одиночном разряде: один в Чарльстоне в 2017-м, один на Кубке Кремля в 2018-м, два в 2021 году – в Санкт-Петербурге и в Мельбурне, и два – в Гранби и Сан-Хосе в 2022-м.

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