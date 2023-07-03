Кудерметова стартовала с победы на Уимблдоне, в двух сетах обыграв Канепи в первом круге

12-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг Уимблдона-2023, уверенно обыграв в стартовом матче соревнований представительницу Эстонии Кайю Канепи (101-я в рейтинге WTA).
Игра завершилась победой российской теннисистки в двух сетах со счётом 7:6 (7:4), 6:4.
Общая продолжительность матча составила 1 час 44 минуты. Кудерметова 14 раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из семи заработанных. На счету её соперницы три эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.
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В матче второго круга травяного турнира Вероника Кудерметова сыграет с победительницей пары Маркета Вондроушова (Чехия) – Питон Стирнс (США).
Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 15 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.
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