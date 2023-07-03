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Кудерметова стартовала с победы на Уимблдоне, в двух сетах обыграв Канепи в первом круге

Кудерметова стартовала с победы на Уимблдоне, в двух сетах обыграв Канепи в первом круге
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12-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг Уимблдона-2023, уверенно обыграв в стартовом матче соревнований представительницу Эстонии Кайю Канепи (101-я в рейтинге WTA).

Игра завершилась победой российской теннисистки в двух сетах со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

Общая продолжительность матча составила 1 час 44 минуты. Кудерметова 14 раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из семи заработанных. На счету её соперницы три эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.

Уимблдон (ж). 1-й круг
03 июля 2023, понедельник. 13:15 МСК
Вероника Кудерметова
12
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 4 		4  
         
Кайя Канепи
101
Эстония
Кайя Канепи
К. Канепи

В матче второго круга травяного турнира Вероника Кудерметова сыграет с победительницей пары Маркета Вондроушова (Чехия) – Питон Стирнс (США).

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 15 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.

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