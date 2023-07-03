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Елена Веснина прокомментировала победу Андрея Рублёва в первом круге Уимблдона

Елена Веснина прокомментировала победу Андрея Рублёва в первом круге Уимблдона
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Олимпийская чемпионка, победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина высказалась о победе российского теннисиста Андрея Рублёва над австралийцем Максом Пёрселлом в первом круге Уимблдона — 6:3, 7:5, 6:4.

«Очень хорошо, что Андрей так уверенно прошёл первый круг. Он встречался с Максом Пёрселлом, который очень здорово играет на травяных кортах. Пёрселл в основном считается парным специалистом: использует выходы вперёд, хорошо играет с лёта.

Хорошо, что Андрей провёл такой ровный матч и не оставил сопернику шансов. При этом Рублёв не потратил много сил, что очень важно. Он провёл рабочий матч. Трава пока ещё свежая, не вытоптанная. Нужно сразу входить в игру, потому что мяч быстро и низко отскакивает. Многим теннисистам первые круги тяжело даются», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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