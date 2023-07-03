Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Самсонова в двух сетах проиграла Богдан в матче первого круга на Уимблдоне

15-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова уступила в первом круге Уимблдона-2023, проиграв в стартовом матче соревнований представительнице Румынии Ане Богдан (57-я в рейтинге WTA).

Игра завершилась победой румынской теннисистки в двух сетах со счётом 7:6 (7:1), 7:6 (7:4).

Общая продолжительность матча составила 2 часа 27 минут. Богдан шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету россиянки пять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В матче второго круга травяного турнира Ана Богдан сыграет с американкой Алисией Паркс, которая в первом матче в двух сетах обыграла теннисистку из Германии Анну-Лену Фридзам.

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 15 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.