Самсонова в двух сетах проиграла Богдан в матче первого круга на Уимблдоне

15-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова уступила в первом круге Уимблдона-2023, проиграв в стартовом матче соревнований представительнице Румынии Ане Богдан (57-я в рейтинге WTA).
Игра завершилась победой румынской теннисистки в двух сетах со счётом 7:6 (7:1), 7:6 (7:4).
Общая продолжительность матча составила 2 часа 27 минут. Богдан шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету россиянки пять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
В матче второго круга травяного турнира Ана Богдан сыграет с американкой Алисией Паркс, которая в первом матче в двух сетах обыграла теннисистку из Германии Анну-Лену Фридзам.
Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 15 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.
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