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Самсонова в двух сетах проиграла Богдан в матче первого круга на Уимблдоне

Самсонова в двух сетах проиграла Богдан в матче первого круга на Уимблдоне
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15-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова уступила в первом круге Уимблдона-2023, проиграв в стартовом матче соревнований представительнице Румынии Ане Богдан (57-я в рейтинге WTA).

Игра завершилась победой румынской теннисистки в двух сетах со счётом 7:6 (7:1), 7:6 (7:4).

Общая продолжительность матча составила 2 часа 27 минут. Богдан шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету россиянки пять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В матче второго круга травяного турнира Ана Богдан сыграет с американкой Алисией Паркс, которая в первом матче в двух сетах обыграла теннисистку из Германии Анну-Лену Фридзам.

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 15 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.

Уимблдон (ж). 1-й круг
03 июля 2023, понедельник. 13:10 МСК
Ана Богдан
57
Румыния
Ана Богдан
А. Богдан
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7  
6 1 		6 4  
         
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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