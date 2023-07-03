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С четырьмя матчболами на тай-брейке Рахимова уступила в 1-м круге на Уимблдоне

С четырьмя матчболами на тай-брейке Рахимова уступила в 1-м круге на Уимблдоне
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72-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова уступила в тяжелейшем стартовом матче первого круга Уимблдона-2023 представительнице Испании Кристине Бушкэ (78-я в рейтинге WTA).

Игра завершилась победой испанской теннисистки в трёх сетах со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (11:9).

Общая продолжительность матча составила 2 часа 46 минут. Рахимова один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету испанской теннисистки шесть эйсов, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В матче второго круга травяного турнира Кристина Бушкэ сыграет с четвёртой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой, которая в первой игре в трёх сетах обыграла свою соотечественницу Лорен Дэвис — 6:2, 6:7 (8:10), 6:3.

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 15 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.

Уимблдон (ж). 1-й круг
03 июля 2023, понедельник. 13:05 МСК
Кристина Бушкэ
78
Испания
Кристина Бушкэ
К. Бушкэ
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 7 11
3 		6 6 9
         
Камилла Рахимова
72
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
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