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Андрей Рублёв прокомментировал стартовую победу на Уимблдоне-2023

Андрей Рублёв прокомментировал стартовую победу на Уимблдоне-2023
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Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился эмоциями от возвращения на Уимблдон. В стартовом матче россиянин со счётом 6:3, 7:5, 6:4 обыграл австралийца Макса Пёрселла.

«Рад, что выиграл в трёх сетах. Вначале было тяжеловато, потому что тренировочные корты отличаются от игровых. Потребовалось немало времени, чтобы почувствовать ритм и начать играть более чисто, потом разыгрался.

Конечно, очень рад вернуться после прошлогоднего, потому что я же в целом мало играл на Уимблдоне. То травмы, то пандемия, а потом нас забанили. Так что очень рад вернуться в Лондон и выступать на одном из лучших турниров. Приятно было сегодня победить.

Не кажется, что трава меня напрягает? Посмотрим, посмотрим. Конечно, нервничал. В первом матче всегда так, не знаешь, чего ожидать. И корт не такой, как тренировочный, это добавляет стресса. И сегодня был ветер, а во время матча все эти детали вызывают стресс. Но я рад, что смог приспособиться к этим условиям и закончить матч на хорошем уровне», — сказал Рублёв на послематчевой пресс-конференции.

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