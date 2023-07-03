Рублёв ответил, считает ли, что Уимблдон допустил ошибку, отстранив россиян в 2022 году
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв считает, что Уимблдон допустил ошибку, в 2022 году отстранив от участия в соревнованиях россиян и белорусов. Напомним, в ответ на эти меры ATP и WTA полностью лишили турнир рейтинговых очков, что является беспрецедентным случаем в истории тенниса.
«Мы могли бы найти решение. Если было желание как-то помочь теннису и людям, то были более удачные варианты. Не просто отстранение. Потому что в итоге это ни на что не повлияло. Они только себе хуже сделали. Конечно, было много куда более удачных вариантов. Но как вышло, так и вышло. Теперь мы здесь, и я очень рад, что смог вернуться и выступить», — сказал Рублёв на послематчевой пресс-конференции.
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