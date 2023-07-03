Рублёв рассказал, как удалось совершить камбэк во 2-м сете матча с Пёрселлом на Уимблдоне

Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, как ему удалось вернуться в игру во втором сете стартового матча Уимблдона с австралийцем Максом Пёрселлом.

Россиянин выиграл встречу со счётом 6:3, 7:5, 6:4. Во втором сете Андрей уступал 2:5, но смог взять партию – 7:5.

«Когда он сделал брейк во втором сете, со счёта 4:1 я чувствовал, что начал лучше принимать подачи, лучше чувствовать условия. Я продолжал проигрывать на его подачах, потому что он хорошо играл, но я уже вошёл в игру и чувствовал, что всё уже зависит от меня.

Даже если бы я проиграл этот сет, то всё равно уже чувствовал себя более стабильно на приёме и более уверенно на подаче. В концовке я смог сделать брейк при 5:3, и всё пошло хорошо. Я хорошо сыграл гейм, а он плохо, всё сложилось идеально для меня. Со счёта 5:4 я почувствовал, что полностью контролирую матч», — сказал Рублёв на пресс-конференции.