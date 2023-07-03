Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович в шутку вытирал мокрую траву на Уимблдоне полотенцем и призывал команду помочь

Джокович в шутку вытирал мокрую траву на Уимблдоне полотенцем и призывал команду помочь
Аудио-версия:
Комментарии

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович устроил забавный перформанс во время стартового матча на Уимблдоне-2023.

Сегодня, 3 июля, в Лондоне дождливая погода. В связи с этим Джокович по ходу матча в шутку начал вытирать траву полотенцем и говорить команде: «Дуйте! Нужно, чтобы все помогли».

Напомним, Джокович приехал на Уимблдон в качестве действующего чемпиона и основного фаворита соревнований. По традиции его матч стал первым сыгранным в 2023 году на Центральном корте. Новак встречается с представителем Аргентины Педро Качином. Серб взял первый сет со счётом 6:3. Несмотря на то что стадион оснащён выдвижной крышей, матч долгое время не могут возобновить, потому что трава всё равно слишком мокрая.

Уимблдон (м). 1-й круг
03 июля 2023, понедельник. 15:40 МСК
Педро Качин
68
Аргентина
Педро Качин
П. Качин
3-й сет
0 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		3 3    
6 		6 3    
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Материалы по теме
Касаткина рвётся во второй круг Уимблдона! Рублёв и Карацев уже там. LIVE!
Live
Касаткина рвётся во второй круг Уимблдона! Рублёв и Карацев уже там. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023