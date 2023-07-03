Джокович в шутку вытирал мокрую траву на Уимблдоне полотенцем и призывал команду помочь

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович устроил забавный перформанс во время стартового матча на Уимблдоне-2023.
Сегодня, 3 июля, в Лондоне дождливая погода. В связи с этим Джокович по ходу матча в шутку начал вытирать траву полотенцем и говорить команде: «Дуйте! Нужно, чтобы все помогли».
Напомним, Джокович приехал на Уимблдон в качестве действующего чемпиона и основного фаворита соревнований. По традиции его матч стал первым сыгранным в 2023 году на Центральном корте. Новак встречается с представителем Аргентины Педро Качином. Серб взял первый сет со счётом 6:3. Несмотря на то что стадион оснащён выдвижной крышей, матч долгое время не могут возобновить, потому что трава всё равно слишком мокрая.
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- 3 июля 2023
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