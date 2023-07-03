Андрей Рублёв высказался об интересе болельщиков к теннису
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Седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв после стартового матча Уимблдона с австралийцем Максом Пёрселлом 3:0 (6:3, 7:5, 6:4) высказался об интересе болельщиков к теннису.
«Все «Шлемы» — особенные турниры, и Уимблдон тоже. Мы играли в 11 утра, в понедельник, и пришли полные трибуны, это всегда приятно. Ведь в это время все обычно работают.
Надеюсь, что в моей стране люди смотрят всё больше и больше тенниса, что он становится популярнее. Но я думаю, это зависит от результатов каждого игрока, потому что в какой-то момент мы хорошо играли и всё становилось всё лучше.
Помню, во времена Кафельникова и Сафина я смотрел вообще всё о теннисе. Надеюсь, сейчас у людей то же самое», — сказал Рублёв на пресс-конференции.
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