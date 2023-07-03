Аслан Карацев вышел во второй круг Уимблдона-2023, где сразится с Андреем Рублёвым
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Полуфиналист Australian Open — 2021, 50-я ракетка мира, российский теннисист Аслан Карацев успешно стартовал на Уимблдоне-2023, который продлится до 16 июля.
В матче первого круга соревнований Карацев со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:2, 6:4 обыграл 19-летнего представителя Франции Люку Ван Аша (75-й номер рейтинга). Встреча продлилась 3 часа и 23 минуты (игра прерывалась из-за дождя). Карацев 11 раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 20. На счету Ван Аша шесть эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из десяти заработанных.
Во втором круге Уимблдона Карацеву предстоит сразиться с соотечественником, седьмой ракеткой мира Андреем Рублёвым (7).
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