«Вы же в курсе, что я не из России?» Азаренко удивил вопрос журналиста на Уимблдоне

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко на пресс-конференции после выхода во второй круг Уимблдона получила от журналиста вопрос, который её удивил.
«Что значит Уимблдон для России? Насколько он там значим? С точки зрения роли, которую он играет в культуре?» — спросил белоруску Азаренко один из журналистов.
«Вы же знаете, что я не из России? Вам придётся переформулировать, потому что я не понимаю. Вы спрашиваете, насколько большим я считаю значение Уимблдона на международной арене? Или что он значит для меня? Я думаю, что на международной арене Уимблдон, несомненно, является одним из крупнейших теннисных событий, и так было всегда, и это самый старейший турнир в истории. Очень знаковая вещь. Как его воспринимают в России, я толком сказать не могу, я не оттуда», — ответила Азаренко.
После чего журналист извинился и признал, что задал плохой вопрос.
- 3 июля 2023
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