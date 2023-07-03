Виктор Янчук: Рублёв и Карацев достойны минимум четвертьфинала Уимблдона

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук поделился ожиданиями от предстоящего российского дерби Андрей Рублёв – Аслан Карацев во втором круге Уимблдона-2023.
«Совсем не удивлён победами наших ребят сегодня. Рублёв и Карацев показали классный и уверенный теннис — в итоге заслуженно прошли во второй круг Уимблдона. По уровню мастерства они оба должны быть минимум в четвертьфинале турнира. Они достойны этой стадии. К сожалению, сетка свела их вместе, поэтому дальше пойдёт только лишь один.
У Рублёва есть все шансы пройти минимум до полуфинала. Его ударный стиль тенниса подходит под игру на траве — у него шикарные перспективы! Думаю, что Рублёв обыграет Карацева во втором круге и пойдёт уверенно дальше по сетке», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 3 июля 2023
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