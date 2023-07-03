Соболенко: единственное, что мне даёт титул Australian Open — теперь знаю, как это делать

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос о том, стала ли она увереннее чувствовать себя на турнирах «Большого шлема» после победы на Australian Open — 2023.
«Титул Australian Open не влияет на эту веру, потому что он ничего не даёт. Всё равно надо выходить на корт и показывать свой максимум, бороться. Единственное, что мне даёт титул — теперь я знаю, как это делать (улыбается)», — сказала Соболенко на пресс-конференции.
В стартовом матче Уимблдона Соболенко сыграет с венгерской теннисисткой Панной Удварди. Встреча стоит в расписании завтра, 4 июля. В случае победы во втором раунде Арина встретится с сильнейшей в противостоянии между итальянкой Камилой Джорджи и бывшей россиянкой Варварой Грачёвой, с недавних пор выступающей под флагом Франции.
- 3 июля 2023
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