Людмила Самсонова прокомментировала сенсационное поражение на старте Уимблдона-2023

15-я ракетка мира, российская теннисистка Людмила Самсонова прокомментировала поражение от 57-й ракетки мира представительницы Румынии Аны Богдан в первом круге Уимблдона-2023. Игра завершилась неожиданной победой румынской теннисистки в двух сетах со счётом 7:6 (7:1), 7:6 (7:4).

«Сегодня было довольно прохладно, поэтому мяч не летел так быстро. Но играть здесь всё равно всегда приятно.

Я не думала о том, что вернулась на Уимблдон, я просто собиралась выйти и сыграть на максимум. О болельщиках тоже не думала», — сказала Самсонова на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что Самсонова не потеряет рейтинговые баллы, так как прошлогодний Уимблдон был их лишён из-за отстранения россиян и белорусов.