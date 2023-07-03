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Людмила Самсонова прокомментировала сенсационное поражение на старте Уимблдона-2023

Людмила Самсонова прокомментировала сенсационное поражение на старте Уимблдона-2023
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15-я ракетка мира, российская теннисистка Людмила Самсонова прокомментировала поражение от 57-й ракетки мира представительницы Румынии Аны Богдан в первом круге Уимблдона-2023. Игра завершилась неожиданной победой румынской теннисистки в двух сетах со счётом 7:6 (7:1), 7:6 (7:4).

«Сегодня было довольно прохладно, поэтому мяч не летел так быстро. Но играть здесь всё равно всегда приятно.
Я не думала о том, что вернулась на Уимблдон, я просто собиралась выйти и сыграть на максимум. О болельщиках тоже не думала», — сказала Самсонова на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что Самсонова не потеряет рейтинговые баллы, так как прошлогодний Уимблдон был их лишён из-за отстранения россиян и белорусов.

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