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Анна Дмитриева оценила шансы Рублёва и Карацева выйти в третий круг Уимблдона

Анна Дмитриева оценила шансы Рублёва и Карацева выйти в третий круг Уимблдона
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18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева поделилась ожиданиями от предстоящего российского дерби Андрей Рублёв – Аслан Карацев во втором круге Уимблдона-2023.

«Матч Рублёва с Карацевым будет принципиальным для ребят, как и все их прошлые поединки. У них давняя история противостояния: ещё по юниорам они конкурировали друг с другом. Аслан не без проблем начал свой путь на Уимблдоне. Ему мешал дождь, но он всё равно справился. В матче с Андреем очень сложно выделить фаворита. Разница в рейтинге не играет никакой роли. Аслан недавно и Медведева обыгрывал, хоть и на грунте. Это будет тяжелейший матч для обоих теннисистов. Если говорить объективно, то Рублёв должен обыграть Карацева и выйти в третий круг Уимблдона», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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