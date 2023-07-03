Александр Бублик пробился во второй круг Уимблдона-2023
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26-я ракетка мира, казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг Уимблдона-2023.
В стартовом матче чемпион прошедшего турнира в Галле Бублик (23) со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:4, 6:4 обыграл 54-ю ракетку мира американца Маккензи Макдональда. Встреча продлилась 2 часа и 51 минуту. Бублик 24 раза подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Макдональда шесть эйсов, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.
Следующим соперником Бублика станет ещё один представитель США Джеффри-Джон Вулф.
Мужской Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля. Общий призовой фонд соревнований составил £ 44 700 000, их действующим чемпионом является серб Новак Джокович.
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