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Александр Бублик пробился во второй круг Уимблдона-2023

Александр Бублик пробился во второй круг Уимблдона-2023
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26-я ракетка мира, казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг Уимблдона-2023.

В стартовом матче чемпион прошедшего турнира в Галле Бублик (23) со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:4, 6:4 обыграл 54-ю ракетку мира американца Маккензи Макдональда. Встреча продлилась 2 часа и 51 минуту. Бублик 24 раза подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Макдональда шесть эйсов, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

Следующим соперником Бублика станет ещё один представитель США Джеффри-Джон Вулф.

Мужской Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля. Общий призовой фонд соревнований составил £ 44 700 000, их действующим чемпионом является серб Новак Джокович.

Уимблдон (м). 1-й круг
03 июля 2023, понедельник. 19:55 МСК
Александр Бублик
26
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 3 		6 6 6  
7 7 		4 4 4  
             
Маккензи Макдональд
54
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
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