Александр Бублик пробился во второй круг Уимблдона-2023

26-я ракетка мира, казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг Уимблдона-2023.

В стартовом матче чемпион прошедшего турнира в Галле Бублик (23) со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:4, 6:4 обыграл 54-ю ракетку мира американца Маккензи Макдональда. Встреча продлилась 2 часа и 51 минуту. Бублик 24 раза подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Макдональда шесть эйсов, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

Следующим соперником Бублика станет ещё один представитель США Джеффри-Джон Вулф.

Мужской Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля. Общий призовой фонд соревнований составил £ 44 700 000, их действующим чемпионом является серб Новак Джокович.