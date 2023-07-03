Янник Синнер уверенно вышел во второй круг Уимблдона, где сразится с Диего Шварцманом
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Восьмая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер уверенно вышел во второй круг Уимблдона-2023.
В стартовом матче Синнер (8) обыграл 111-ю ракетку мира, представителя Аргентины Хуана Мануэля Серундоло со счётом 6:2, 6:2, 6:2. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 31 минуту. Синнер семь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Серундоло пять эйсов, три двойные ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.
Следующим соперником Синнера станет ещё один представитель Аргентины, бывшая восьмая ракетка мира Диего Шварцман.
Мужской Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля. Общий призовой фонд соревнований составил £ 44 700 000, их действующим чемпионом является серб Новак Джокович.
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