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Янник Синнер уверенно вышел во второй круг Уимблдона, где сразится с Диего Шварцманом

Янник Синнер уверенно вышел во второй круг Уимблдона, где сразится с Диего Шварцманом
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Восьмая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер уверенно вышел во второй круг Уимблдона-2023.

В стартовом матче Синнер (8) обыграл 111-ю ракетку мира, представителя Аргентины Хуана Мануэля Серундоло со счётом 6:2, 6:2, 6:2. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 31 минуту. Синнер семь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Серундоло пять эйсов, три двойные ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.

Следующим соперником Синнера станет ещё один представитель Аргентины, бывшая восьмая ракетка мира Диего Шварцман.

Мужской Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля. Общий призовой фонд соревнований составил £ 44 700 000, их действующим чемпионом является серб Новак Джокович.

Уимблдон (м). 1-й круг
03 июля 2023, понедельник. 21:45 МСК
Янник Синнер
8
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6    
2 		2 2    
             
Хуан Мануэль Серундоло
111
Аргентина
Хуан Мануэль Серундоло
Х. Серундоло
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