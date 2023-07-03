Винус Уильямс: идеально начала матч, а потом меня убила трава

43-летняя американская теннисистка Винус Уильямс, которая пять раз выигрывала Уимблдон, прокомментировала своё неудачное падение на траву в первом сете матча первого круга турнира-2023, в котором она уступила украинке Элине Свитолиной – 4:6, 3:6.
«Не понимаю, как это произошло. Нужно будет провести расследование завтра. Сегодня поздно. Но было довольно больно. Было очень трудно сосредоточиться на том, что я делаю.
Трава по своей природе скользкая, так что в какой-то момент ты можешь упасть. Мне просто не повезло. Я идеально начала матч, а потом меня убила трава (смеётся).
Да, сейчас невесело. Чувствовала, что нахожусь в отличной форме, подходя к этому турниру, и в отличной форме в матче. Сейчас случившееся очень шокирует. Это спорт. Надеюсь, я смогу понять, что со мной происходит, и двигаться дальше.
Такое падение, я не сделала ничего плохого — просто пошла за мячом. Ничего не могу с этим поделать. Такие вещи трудно переварить эмоционально, ментально и физически на корте.
Не могу этого понять. Это очень сложно. Я прошла через множество травм и выиграла много матчей с травмами. Это почти моя специальность. Но сегодня не могу понять.
Думала ли сняться? Нет. Я пыталась понять, как выиграть матч, попыталась бороться, чтобы прожить ещё один день», — сказала Уильямс на пресс-конференции.
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