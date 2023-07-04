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Рублёв рассказал об общении с украинцем Молчановым

Рублёв рассказал об общении с украинцем Молчановым
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Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что поддерживает связь с украинцем Денисом Молчановым, с которым в феврале 2022 года выиграл титул в Марселе в парном разряде.

«Общаюсь ли я с Молчановым? Да, мы на связи. Я видел его в Баня-Луке, и он был великолепен. Я думаю, что сейчас он переезжает в Хорватию, потому что знаю, что он тренируется в Загребе, поэтому думаю, что он проводит там больше времени», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

Напомним, в первом круге Уимблдона-2023 Рублёв обыграл представителя Австралии Макса Пёрселла со счётом 6:3, 7:5, 6:4. Во втором круге Рублёв встретится с соотечественником Асланом Карацевым, который в своём матче первого круга победил француза Люку Ван Аша.

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