Вероника Кудерметова высказалась о болельщиках на Уимблдоне

12-я ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова ответила на вопрос о болельщиках на Уимблдоне. Напомним, в матче первого круга Кудерметова обыграла представительницу Эстонии Кайю Канепи.

«Болельщики очень хороши. Они поддерживают меня. Я думаю, неважно, из какой ты страны, мы здесь просто теннисисты, мы здесь, чтобы соревноваться и стараться показать себя с лучшей стороны», — сказала Кудерметова на пресс-конференции.

Во втором круге Кудерметова встретится с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой.

Уимблдон проходит с 3 по 15 июля в Лондоне. Действующим победителем турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в финале прошлого года обыграла Онс Жабер.