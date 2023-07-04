Винус Уильямс высказалась о том, что не пожала руку судье после матче со Свитолиной
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43-летняя американская теннисистка Винус Уильямс высказалась о том, что не пожала руку судье после поражения в матче первого круга с представительницей Украины Элиной Свитолиной. Матч завершился со счётом 6:4, 6:3.
«Я полностью не согласна с этим решением. Вот такой сегодня день», — сказала Уильямс на пресс-конференции.
Напомним, в конце второго сета Свитолина нанесла удар, и судья сперва зафиксировал аут, однако украинка взяла челлендж, после которого было определено, что мяч попал в линию. Уильямс хотела переигровку эпизода, однако рефери отказал американке, отдав очко её сопернице. После матча американца не пожала руку судье.
Во втором круге Уимблдона Свитолина встретится с бельгийкой Элисе Мертенс.
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