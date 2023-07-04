«Дождь не смог его остановить». ATP — о победе Джоковича на старте Уимблдона

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович уверенно стартовал на Уимблдоне-2023, действующим и семикратным чемпионом которого является. В матче первого круга Джокович (2) обыграл представителя Аргентины Педро Качина (68-я ракетка мира) со счётом 6:3, 6:3, 7:6 (7:4).
После окончания матча серб опубликовал фото со встречи в одной из социальных сетей, на что отреагировал официальный аккаунт ATP. «Дождь не смог его остановить», — написано под постом Джоковича.
Напомним, матч был осложнён осадками в виде дождя. Следующим соперником Джоковича станет 70-я ракетка мира представитель Австралии Джордан Томпсон.
Мужской Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля. Общий призовой фонд соревнований составляет £ 44 700 000.
Джокович с женой провёл время в Португалии
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