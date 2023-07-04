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Тарпищев: Рублёв видится фаворитом в матче с Карацевым

Тарпищев: Рублёв видится фаворитом в матче с Карацевым
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от российского противостояния между Андреем Рублёвым и Асланом Карацевым во втором круге Уимблдона.

«Карацев рвёт игру и этим неудобен, тем более на траве. Но шансов, как мне видится, больше у Рублёва. Андрей более опытный игрок на траве, и это даёт ему преимущество. В целом будет интересно посмотреть на их очную встречу», – приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, Андрей Рублёв в стартовом матче на Уимблдоне в трёх сетах обыграл представителя Австралии Макса Пёрселла (64-й в рейтинге ATP) – 6:3, 7:5, 6:4. Карацев в матче первого круга соревнований травяного мэйджора со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:2, 6:4 обыграл 19-летнего представителя Франции Люку Ван Аша (75-й номер рейтинга).

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