Елена Рыбакина — Шелби Роджерс: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга Уимблдона

Сегодня, 4 июля, состоится матч первого круга основной стадии Уимблдона-2023 в Лондоне (Великобритания), в котором 3-я ракетка мира теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина сыграет с американской спортсменкой Шелби Роджерс (49-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен на центральном корте и начнётся не раньше 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Елена Рыбакина – Шелби Роджерс.

Рыбакина и Роджерс пять раз встречались на корте. В трёх матчах победу одержала представительница Казахстана, два раза выиграла Роджерс. Последняя личная встреча Рыбакиной и Шелби состоялась в 2022 году во втором круге травяного турнира в Хертогенбосхе. Победу в этой игре одержала американка.

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 15 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.