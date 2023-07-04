Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина — Шелби Роджерс: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга Уимблдона

Елена Рыбакина — Шелби Роджерс: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга Уимблдона
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 4 июля, состоится матч первого круга основной стадии Уимблдона-2023 в Лондоне (Великобритания), в котором 3-я ракетка мира теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина сыграет с американской спортсменкой Шелби Роджерс (49-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен на центральном корте и начнётся не раньше 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Елена Рыбакина – Шелби Роджерс.

Уимблдон (ж). 1-й круг
04 июля 2023, вторник. 15:30 МСК
Шелби Роджерс
49
США
Шелби Роджерс
Ш. Роджерс
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Елена Рыбакина
3
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Рыбакина и Роджерс пять раз встречались на корте. В трёх матчах победу одержала представительница Казахстана, два раза выиграла Роджерс. Последняя личная встреча Рыбакиной и Шелби состоялась в 2022 году во втором круге травяного турнира в Хертогенбосхе. Победу в этой игре одержала американка.

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 15 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023