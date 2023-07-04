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Александрова выиграла первый сет в матче первого круга Уимблдона с Наварро

Александрова выиграла первый сет в матче первого круга Уимблдона с Наварро
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В эти минуты проходит матч первого круга основной стадии Уимблдона-2023, в котором 22-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова играет с американской спортсменкой Эммой Наварро (55-я в рейтинге WTA). Позади первый сет, который завершился победой российской теннисистки со счётом 6:4. Общая продолжительность первой партии составила 36 минут.

«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Екатерина Александрова – Эмма Наварро в первом круге основной сетки соревнований «Большого шлема» в Великобритании.

Уимблдон (ж). 1-й круг
04 июля 2023, вторник. 13:05 МСК
Эмма Наварро
55
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Остановлен
0 : 1
1 2 3
         
4 		2  
6 		5  
         
Екатерина Александрова
22
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Наварро и Александрова ни разу не встречались друг с другом в личном противостоянии. У российской спортсменки есть четыре титула в одиночном разряде, в 2020 году в Шэньчжэне, в 2022 году в Сеуле и Хертогенбосхе и в 2023 – в Линце.

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 15 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.

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