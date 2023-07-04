Александрова выиграла первый сет в матче первого круга Уимблдона с Наварро

В эти минуты проходит матч первого круга основной стадии Уимблдона-2023, в котором 22-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова играет с американской спортсменкой Эммой Наварро (55-я в рейтинге WTA). Позади первый сет, который завершился победой российской теннисистки со счётом 6:4. Общая продолжительность первой партии составила 36 минут.

«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Екатерина Александрова – Эмма Наварро в первом круге основной сетки соревнований «Большого шлема» в Великобритании.

Наварро и Александрова ни разу не встречались друг с другом в личном противостоянии. У российской спортсменки есть четыре титула в одиночном разряде, в 2020 году в Шэньчжэне, в 2022 году в Сеуле и Хертогенбосхе и в 2023 – в Линце.

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 15 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.