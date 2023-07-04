Роджер Федерер посетил матчи Уимблдона

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», швейцарский теннисист Роджер Федерер посетил матчи второго игрового дня травяного турнира категории «Большого шлема» Уимблдон-2023.

Сегодня на Центральном корте состоится церемония чествования швейцарского теннисиста, которая пройдёт перед матчем Елены Рыбакиной и Шелби Роджерс, примерно в 15:30 мск.

«Рада сообщить, что Роджер будет с нами завтра, и у нас будет особый праздничный момент на Центральном корте перед началом игры, просто чтобы почтить его как человека, завоевавшего наибольшее количество титулов в одиночном разряде на Уимблдоне», – приводит слова председателя All England Club Салли Болтон.

Напомним, Уимблдон проходит с 3 по 16 июля в Лондоне (Великобритания).