На Центральном корте Уимблдона прошло чествование Роджера Федерера
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Сегодня, 4 июля, на Центральном корте Уимблдона состоялась торжественная церемония в честь 20-кратного победителя турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира в одиночном разряде швейцарского теннисиста Роджера Федерера.
Фото: Официальный твиттер Уимблдона
Несколько минут не смолкали аплодисменты на корте в честь легендарного теннисиста.
«Место, где осталось так много воспоминаний…» – написано на официальной странице турнира в «Твиттере».
Церемония прошла перед матчем действующей чемпионки Уимблдона теннисистки из Казахстана Елены Рыбакиной и американки Шелби Роджерс.
Напомним, травяной турнир категории «Большого шлема» Уимблдон-2023 проходит с 3 по 16 июля в Лондоне (Великобритания). Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.
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