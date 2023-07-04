На Центральном корте Уимблдона прошло чествование Роджера Федерера

Сегодня, 4 июля, на Центральном корте Уимблдона состоялась торжественная церемония в честь 20-кратного победителя турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира в одиночном разряде швейцарского теннисиста Роджера Федерера.

Фото: Официальный твиттер Уимблдона

Несколько минут не смолкали аплодисменты на корте в честь легендарного теннисиста.

«Место, где осталось так много воспоминаний…» – написано на официальной странице турнира в «Твиттере».

Церемония прошла перед матчем действующей чемпионки Уимблдона теннисистки из Казахстана Елены Рыбакиной и американки Шелби Роджерс.

Напомним, травяной турнир категории «Большого шлема» Уимблдон-2023 проходит с 3 по 16 июля в Лондоне (Великобритания). Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.