Арина Соболенко — Панна Удварди: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга Уимблдона

Сегодня, 4 июля, состоится матч первого круга основной стадии Уимблдона-2023 в Лондоне (Великобритания), в котором вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграет с венгерской спортсменкой Панной Удварди (82-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен на центральном корте и начнётся приблизительно в 19:10 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко — Панна Удварди.
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Соболенко и Удварди ранее ни разу не встречались друг с другом. У белорусской спортсменки есть 13 титулов в одиночном разряде: в 2018 году в Ухани и Нью-Хэйвене, в 2019 – в Чжухае, Ухани и Шэньчжэне, в 2020 – в Линце, Остраве и Дохе, в 2021 – в Мадриде и Абу-Даби, в нынешнем году – в Аделаиде, на Australian Open и в Мадриде.
Основные соревнования женского Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 15 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.
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