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Мирра Андреева — Сиюй Ван: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга Уимблдона

Мирра Андреева — Сиюй Ван: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга Уимблдона
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Сегодня, 4 июля, состоится матч первого круга основной стадии Уимблдона-2023 в Лондоне (Великобритания), в котором 102-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева сыграет с китайской спортсменкой Сиюй Ван (65-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен на корт №9 и начнётся не раньше 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Сиюй Ван.

Уимблдон (ж). 1-й круг
04 июля 2023, вторник. 19:30 МСК
Мирра Андреева
102
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Сиюй Ван
65
Китай
Сиюй Ван
С. Ван

Андреева и Ван ни разу не встречались друг с другом в личном противостоянии.

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева стала самым молодым игроком после Кори Гауфф, прошедшим отбор на Уимблдон. Спортсменка вышла в основную сетку турнира, обыграв в финальном матче квалификации 28-летнюю представительницу Германии Тамару Корпач.

Основные соревнования женского Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 15 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.

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