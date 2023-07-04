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Рыбакина начала защиту титула на Уимблдоне с волевой победы над Роджерс

Рыбакина начала защиту титула на Уимблдоне с волевой победы над Роджерс
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Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина вышла во второй круг Уимблдона. В стартовом матче действующая чемпионка травяного турнира «Большого шлема» нанесла поражение американке Шелби Роджерс со счётом 4:6, 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты.

Третья сеяная Рыбакина 12 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала чете из девяти брейк-пойнтов. Роджерс выполнила два эйса, четыре раза ошиблась на подаче и использовала единственную возможность взять подачу соперницы.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Елена Рыбакина — Шелби Роджерс в 1-м круге Уимблдона.

За выход в третий круг Уимблдона Рыбакина сыграет с победительницей матча между лаки-лузером Нао Хибино из Японии и француженкой Ализе Корне.

Уимблдон (ж). 1-й круг
04 июля 2023, вторник. 15:40 МСК
Шелби Роджерс
49
США
Шелби Роджерс
Ш. Роджерс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 2
4 		6 6
         
Елена Рыбакина
3
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Комментарии
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