Рыбакина начала защиту титула на Уимблдоне с волевой победы над Роджерс

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина вышла во второй круг Уимблдона. В стартовом матче действующая чемпионка травяного турнира «Большого шлема» нанесла поражение американке Шелби Роджерс со счётом 4:6, 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты.

Третья сеяная Рыбакина 12 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала чете из девяти брейк-пойнтов. Роджерс выполнила два эйса, четыре раза ошиблась на подаче и использовала единственную возможность взять подачу соперницы.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Елена Рыбакина — Шелби Роджерс в 1-м круге Уимблдона.

За выход в третий круг Уимблдона Рыбакина сыграет с победительницей матча между лаки-лузером Нао Хибино из Японии и француженкой Ализе Корне.