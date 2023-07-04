Рыбакина начала защиту титула на Уимблдоне с волевой победы над Роджерс
Поделиться
Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина вышла во второй круг Уимблдона. В стартовом матче действующая чемпионка травяного турнира «Большого шлема» нанесла поражение американке Шелби Роджерс со счётом 4:6, 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты.
Третья сеяная Рыбакина 12 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала чете из девяти брейк-пойнтов. Роджерс выполнила два эйса, четыре раза ошиблась на подаче и использовала единственную возможность взять подачу соперницы.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Елена Рыбакина — Шелби Роджерс в 1-м круге Уимблдона.
За выход в третий круг Уимблдона Рыбакина сыграет с победительницей матча между лаки-лузером Нао Хибино из Японии и француженкой Ализе Корне.
Комментарии
- 4 июля 2023
-
17:43
-
17:31
-
17:19
-
17:01
-
17:00
-
16:58
-
16:51
-
16:28
-
16:25
-
15:59
-
15:26
-
15:20
-
14:01
-
13:49
-
13:45
-
13:27
-
12:30
-
12:21
-
12:08
-
11:03
-
10:43
-
10:35
-
10:33
-
09:00
-
08:53
-
08:00
-
04:37
-
03:10
-
02:42
-
01:59
-
01:20
-
01:00
-
00:34
-
00:10
-
00:08
Партнерский контент