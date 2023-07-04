Боузкова — о Като: она перевернула всё так, будто мы какие-то злодейки

Чешская теннисистка Мари Боузкова поделилась мнением о ситуации на «Ролан Гаррос», когда в матче парного разряда, в котором чешка играла в дуэте с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, за попадание мячом с болгёрл была дисквалифицирована их соперница, японка Мию Като.

«Нас буквально закидали камнями. Мне пришлось удалить соцсети, меня выставили злодейкой, и я ужасно себя чувствовала. В то же время WTA попросила нас быть тактичными и нейтрально реагировать на всю эту ситуацию. А Мию не стала молчать. Не знаю, хотела ли она оказаться в центре внимания. Она сама поставила себя в такое положение, а перевернула всё так, будто мы какие-то злодейки.

Я сочувствовала ей и написала, чтобы она не придавала этому значения и что мне жаль, что мы вообще оказались в этой ситуации. Мы самые неконфликтные игроки, очень честные. Многие парницы сказали нам, что они знали, как Мию себя ведёт, и не удивлены, что с ней произошло нечто подобное.

Почему мы смеялись на корте во время дисквалификации? Я сказала Саре что-то на испанском и ошиблась грамматически. Она засмеялась, а на видео выглядело так, будто мы неуместно смеёмся над соперницами. На самом деле всё было совсем не так.

После этой бури все снова стали лучше к нам относиться, когда увидели, как всё обернулось против нас. Мне казалось, что всё пошло под откос, и всё то, на что я потратила всю карьеру, забыто. Но сейчас все снова приветливые. Дети подходят ко мне фотографироваться, у меня ещё остались болельщики, и это хорошая новость. Надеюсь, я больше не попаду в такую ситуацию», — цитирует Боузкову Isport.cz.