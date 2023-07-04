Карлос Алькарас прокомментировал свою победу в первом круге Уимблдона

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мнением о своей победе в первом круге Уимблдона: спортсмен обыграл француза Жереми Шарди, который в этом матче завершил профессиональную карьеру в одиночном разряде. Также испанец рассказал, как на его игру повлияла необходимость провести матч на корте с крышей: сегодня в Лондоне (Великобритания) большую часть дня идёт дождь.

«Думаю, я действительно хорошо играл в начале матча, но в третьем сете соперник нашёл свою игру. У меня возникли сложности, однако я люблю гонки и битвы, поэтому очень счастлив, что смог играть на достойном уровне. Мы оба были хороши в третьем сете. Он был очень близок к победе в партии, но я рад, что смог выиграть в первом круге.

Крыша не слишком сильно меняет всё для меня. Я стараюсь не думать об этом. Конечно, без крыши, в солнечную погоду гораздо лучше не только для меня, но и для нас всех, однако я был просто сфокусирован на матче. С крышей или без неё я должен показывать свой лучший теннис. При этом, думаю, звук мяча, ударяющего по крыше, тоже прекрасен. Ещё красивее — играть на траве. Думаю, мы действительно чисто отбивали мяч и играли очень красиво», — приводит слова Алькараса пресс-служба ATP.